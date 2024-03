Lotta in zona Champions, Rambaudi: "Il Napoli deve fare la corsa su sé stesso"

"Si può sperare che ci sia anche un 6° posto e potrebbe essere un fattore in più".

"In merito alla zona Champions, il Napoli deve fare corsa su se stesso, non su Roma e Atalanta. Si può sperare che ci sia anche un 6° posto e potrebbe essere un fattore in più. Secondo me Raspadori è un giocatore che vive nell'area di rigore, vede la porta però devi fare un certo tipo di calcio. La modalità più idonea è come lo utilizzava Spalletti, ovvero a partita in corso, quando domini gli avversari nella metà campo, quando devi fare gol".

Ha parlato così l'ex ala di Lazio e Atalanta, Roberto Rambaudi, ai microfoni di Radio Marte: "Raspadori è un giocatore d'attacco dove, secondo me, il peso d'attacco da solo non lo tiene, sia fisicamente sia perché in certe situazioni si nasconde. Per me Raspadori è un trequartista, difficile da collocare perché esterno d'attacco non ha la gamba per fare tutta la fascia come fanno Kvara o Politano. Da prima punta se giochi con campo aperto diventa difficile perché lui tende più ad avere la palla nei piedi che a buttarsi in profondità e quindi è un giocatore che devi usare col contagocce. Cioè quando hai necessità di giocate tecniche nell'area avversaria, di vedere la porta, lui la vede. Insomma stiamo parlando di un buon giocatore, tecnicamente dotato e forse non fisicamente. Ma quanti giocatori piccoli ci sono che hanno qualità? Messi su tutti.

Quest'anno c'è stato un calo di qualità da parte di alcuni giocatori. La difesa ha giocatori di medio livello e quindi è difficile che ti diano quella qualità che serve nel difendersi anche scappando all'indietro. In avanti Osimhen ha diminuito il lavoro ripetitivo nel leggere certi tipi di partita, attaccare l'ultimo quarto di campo come faceva con Spalletti perché lo allenava quotidianamente. Rimane il fatto che Osimhen determina, è un fattore perché è molto forte e riesce a tenere il peso dell'attacco da solo"