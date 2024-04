Malfitano: “Nuovo allenatore? Dico Gasperini, ma non escludo Conte se accetta progetto triennale”

"Tra Pioli e Gasperini preferisco quest’ultimo, credo che il gioco dell’Atalanta sia quello più concreto e nel contempo anche più spettacolare".

Nel corso di 'Fuorigioco' su Tele A, il giornalista Mimmo Malfitano ha parlato del prossimo allenatore del Napoli: "Tra Pioli e Gasperini preferisco quest’ultimo, credo che il gioco dell’Atalanta sia quello più concreto e nel contempo anche più spettacolare. Pioli prima di vincere uno scudetto col Milan cosa aveva vinto? Gasperini, pur non vincendo, sono 7-8 anni che tira sempre fuori giocatori. E’ andato addirittura ai quarti di Champions, è in semifinale di Europa Legue, non saranno titoli ma fanno curriculum. Credo che se De Laurentiis dovesse scegliere sceglierebbe subito Gasperini.

Non escludo Conte perché non è un allenatore adatto, ma bisogna capire le sue intenzioni. Se vuole vincere subito, ovvero l’anno prossimo, non potrà mai essere l’allenatore del Napoli. Se dovesse accettare un progetto triennale, così come è nelle intenzioni del presidente, allora Conte domani mattina sarà l’allenatore del Napoli”.