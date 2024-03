Marcolin: "Grave errore non mettere Simeone dal 1': Raspadori era solo tra i giganti"

Dario Marcolin, ex calciatore e opinionista, ha parlato del Napoli nel corso de Ne Parliamo Il Lunedì in onda su Canale 8

Dario Marcolin, ex calciatore e opinionista, ha parlato della partita del Napoli contro l'Inter, nel corso de Ne Parliamo Il Lunedì in onda su Canale 8: "Non far partire Simeone titolare è stato un errore. L'Inter gioca con tre centrali che sono dei giganti. Calzona avrà pensato di mettere appositamente il piccoletto. Ma per fare cosa? Con la miglior difesa del campionato, che ti viene a marcare alto. Raspadori infatti non l'ha presa mai la palla, non trovava neanche lo spazio per andare a prenderla".