Marolda: “Champions? Non ci credo, già l’Europa League sarebbe un grande successo”

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto a ‘Giochiamo d’anticipo’, trasmissione in onda su TeleVomero:

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto a ‘Giochiamo d’anticipo’, trasmissione in onda su TeleVomero: “Osimhen? In questo momento sto apprezzando il suo grande impegno nonostante già sappia di dover andare via a fine stagione, questo però non compensa i danni che ha creato per tutto l’anno con la complicità del club azzurro.

Corsa Champions? La media per il quarto posto, assolutamente da escludere, è di 71 punti. Per arrivare quinti ne servirebbero 68, quindi significa che il Napoli deve vincere tutte le sette partite che restano fino alla fine del campionato. Non riesco a essere fiducioso, secondo me già l’ingresso in Europa League sarebbe un grande successo.

Ipotesi Conte per la panchina? Bisognerà capire che proposte riceverà. In questo momento non vedo tanti club in Europa disposti a spendere tanto per l’allenatore. Il discorso Napoli potrebbe essere favorito dal fatto che lui vorrebbe restare in Italia, dove tante panchine sono occupate, e dal fatto che all’estero nessuna squadra all’estero lo ha contattato. Sarebbe il colpo di teatro di ADL dopo lo Scudetto e quest’ultima annata non positiva”.