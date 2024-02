Marolda controcorrente: "Esonerare Mazzarri una follia, con lui vedo miglioramenti"

Francesco Marolda, firma storica del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Francesco Marolda, firma storica del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli sta migliorando, ora sta provando a giocare, questa squadra la vedo meglio rispetto a quella di Garcia. L'esonero di Mazzarri sarebbe una follia. C'è da dire che non ha mai avuto una rosa al completo e anche nelle poche volte che l'ha avuta ci sono stati 4-5 giocatori che hanno giocato al di sotto del proprio livello.

Il Napoli sta vivendo un'annata maledetta, ieri ad esempio Zielinski ha fatto malissimo ma non solo Zielinski, anche tanti altri. Ora per salvare la stagione bisogna battere due volte il Barcellona e fare un punto ai quarti di finale di Champions League in modo da qualificarsi al Mondiale per Club, importantissimo per autofinanziarsi".