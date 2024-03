Mauro: "In campo c'è cameratismo, ma il razzismo non va bene! Ecco dove nasce il problema"

Massimo Mauro, ex calciatore del Napoli, nel corso della trasmissione 'Pressing', sui canali Mediaset, ha commentato l'episodio razziale

Massimo Mauro, ex calciatore del Napoli, nel corso della trasmissione 'Pressing', sui canali Mediaset, ha commentato l'episodio razziale di cui è stato vittima Juan Jesus per l'insulto arrivato da Acerbi: "E' chiaro che tra calciatori si sa che al 99% le cose, se si risolvono, rimangono in campo. E questo accade per cameratismo, perché in campo sai che perdi la testa, ma se non è successo niente di grave si risolve.

Il problema è che se si tratta di razzismo non va bene. E' proprio lì che nasce il problema: uno non pensa che una frase sia così grave ed è lì che nasce la questione razzismo, chi la pronuncia non crede che sia così grave. E il problema è lì: perché pensi che non sia così grave".