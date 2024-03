Napoli all time, la Top 11 dell'attore D'Amore: "Come punta metto Higuain, un 9 incredibile..."

Marco D'Amore, attore e regista, è intervenuto ai microfoni di Radio Serie A componendo la sua Top 11 di tutta la storia del Napoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco D'Amore, attore e regista, è intervenuto ai microfoni di Radio Serie A componendo la sua Top 11 di tutta la storia del Napoli: "In porta ho il debole sin da ragazzino per Pino Taglialatela, detto Batman napoletano. Terzino destro metto Ciruzzo Ferrara, come due centrali Fabio Cannavaro, Kim e il Ghoulam dei tempi d'oro. A centrocampo non posso che mettere Lobotka e Hamsik, e il De Napoli del secondo scudetto.

Davanti ovviamente Diego (Maradona, ndr), io non posso fare torto al mio Ciruzzo Mertens. Poi la lotta veramente si fa dura: la mia triade è Cavani-Higuain-Careca. Metto Higuain dai... So che i napoletani si incazzeranno, ma noi abbiamo visto un numero 9 incredibile. Non ci dimentichiamo quei 36 gol. L'ultimo, quello in sforbiciata da fuori area, l'ho visto a Torino nella pizzeria di Ciro Ferrara. Ero con Maurizio De Giovanni, grande scrittore napoletano, e piangemmo come dei bambini."

La Top 11 di Marco D'Amore: Taglialatela; Ferrara, F.Cannavaro, Kim, Ghoulam; Hamsik, Lobotka, De Napoli. Maradona, Mertens, Higuain.