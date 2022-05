Osimhen, l'amico: "Ci sono già offerte da United e Newcastle. Per me andrà via..."

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Oma Akatugba, giornalista e amico di Osimhen

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Oma Akatugba, giornalista e amico di Victor Osimhen: “Victor sta bene. Ha sfruttato il tempo libero per rilassarsi, per mettere in ordine il suo stato mentale perché per qualche giorno è stato davvero molto negativo. Il suo obiettivo era ottenere qualcosa di importante con il Napoli e il fatto di non esserci riuscito gli ha creato grande amarezza e disagio.

Voci di mercato? Secondo me delle offerte ci sono già: arrivano dal Manchester United e il Newcastle. Per quanto ne so io non corrispondono ancora al desiderio di De Laurentiis, però sappiamo che il Napoli è un club “venditore”.

Come in passato con Cavani e Higuain, davanti all’offerta giusta secondo me il Napoli non dirà no per Osimhen. Per come la vedo io, Victor giocherà altrove l’anno prossimo. Il calcio è uno sport ma anche business, per cui ci sono delle cose su cui non c’è scelta, anche se Victor a Napoli è felice. Non so ora pronosticare se resterà a Napoli o meno, ma per me se arrivasse un club (specialmente di Premier League ) ADL non direbbe di no, lo spiega la sua storia.

Quale squadra preferirebbe? Difficile dirlo, anche perché non ne ha parlato, Victor è ancora concentrato in questo finale di stagione. In quale percentuale rimarrà? Difficile, ma dal mio punto di vista ci sono alte probabilità che Victor giochi altrove nella prossima stagione”.