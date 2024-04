Pecci: "Il Napoli pare aspettare la fine del campionato come la campanella a scuola"

Eraldo Pecci, ex calciatore e opinionista Rai, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Eraldo Pecci, ex calciatore e opinionista Rai, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli nelle ultime partite sembrava che aspettasse la fine del campionato come l'ultimo giorno di scuola, sembrava stesse aspettando la campanella per fuggire. Ma stiamo parlando della squadra campione d'Italia e non può essere così. Calzona ha parlato molto bene. Ci sono degli anni in cui le cose girano bene e altri in cui le cose girano male.

Lo scorso anno Simeone segnava sempre, Kvaratskhelia calciava da lontanissimo e metteva la palla all'incrocio dei pali. Come fa l'Inter l'anno scorso a essere arrivata a tanti punti dal Napoli e a vincere quest'anno con tutto questo distacco? Proprio per questo, perché ci sono anni in cui le cose girano bene e altri in cui girano male".