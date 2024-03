Sabatini: "Acerbi? Mi rallegra la sua assoluzione. Non era giusto condannarlo senza prove"

L'assoluzione di Francesco Acerbi, accusato di aver rivolto parole razziste a Juan Jesus nell'ultima Inter-Napoli, divide il mondo del calcio

L'assoluzione di Francesco Acerbi, accusato di aver rivolto parole razziste a Juan Jesus nell'ultima Inter-Napoli, divide il mondo del calcio. Alla voce dei pro va Walter Sabatini, dg della Salernitana che acquistò Juan Jesus proprio dall'Inter ai tempi della Roma: "Fin dall'inizio si era capito che non ci sarebbero stati gli estremi per una squalifica. Non è giusto condannare qualcuno in assenza di prove certe, mi rallegro per la sua assoluzione".