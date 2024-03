Santacroce: "Acerbi ha sfruttato una scappatoia, ma nessuno ha dubbi su ciò che ha detto"

Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

© foto di Federico De Luca

Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "In Italia purtroppo si trova sempre una scappatoia e Acerbi l'ha sfruttata. Era chiaro già in campo quello che avesse detto. Non si tratta più di squadre e di calcio, questa è una tematica diversa. Acerbi è stato intelligente a scusarsi subito, tra l'altro dicendo che non è razzista, ma è caduto di stile quando ha rilasciato quelle dichiarazioni in cui negava tutto.

Fascia di capitano a Juan Jesus? Il Napoli secondo me deve agire come ha fatto. Non servono segnali come una fascia di capitano, bisogna solo sperare che non accada più un episodio del genere, anche perché in Serie A solo quest'anno ce ne sono stati 3-4. Il razzismo è una piaga che va assolutamente estirpata".