Santacroce su Acerbi: "Serve una giusta punizione, se no che senso hanno gli slogan?"

Fabiano Santacroce, ex calciatore azzurro e talent scout, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live

© foto di Federico De Luca

Fabiano Santacroce, ex calciatore azzurro e talent scout, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Sul caso Acerbi-Juan Jesus c’è stata una grande maturità da parte del difensore del Napoli. Dall’altra parte, se tutto verrà accertato, Acerbi si è dimostrato piccolo, anche perché non è più un ragazzino di vent'anni ed anzi ne ha passate tante e ha superato anche gravi difficoltà nella vita.

Mi aspettavo da lui un po’ più di intelligenza. Spero che le tante telecamere presenti possano certificare con sicurezza l’accaduto: se fosse colpevole spero che venga punito nella maniera giusta, altrimenti che senso avrebbero le campagne contro il razzismo, le scritte sulle maglie e così via? La decisione di Spalletti di escluderlo, nel dubbio, dalla Nazionale è apprezzabile anche perché in questo modo la cosa non perde importanza.

Dall'inizio del campionato assistiamo a cose obbrobriose, questo ennesimo episodio spero venga punito in modo esemplare. Mi dispiace per il ragazzo che sicuramente sarà più intelligente di quello che ha dimostrato, spero davvero però che la giustizia sportiva faccia il suo corso. Il Napoli di ieri con l’Inter ha fatto un passetto in avanti, si è visto più ordine e un gioco più vicino alle caratteristiche della squadra. Per la qualificazione in Champions è dura, anzi durissima, perché ci sono punti di distacco e diverse squadre davanti al Napoli. Occorrono 3-4 vittorie di fila, una serie che il Napoli non ha mai centrato in questa stagione”.