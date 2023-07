Spal, il ds Fusco: “Un gesto di Osimhen dimostra che il Napoli ha la stessa determinazione”

Filippo Fusco, direttore sportivo della Spal, è intervenuto in Forza Napoli Sempre su Radio Marte

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Filippo Fusco, direttore sportivo della Spal, è intervenuto in Forza Napoli Sempre su Radio Marte: “Dopo l'amichevole con la Spal ho avuto la sensazione che la determinazione e la voglia in alcuni giocatori del Napoli rimangono uguali. Come, per esempio, Osimhen che sull'1-1 ha recuperato il pallone per riportarlo subito a centrocampo perché voleva vincere. Il Napoli, secondo me, continuerà con l'impostazione data da Spalletti lo scorso anno e poi, piano piano, Garcia ci metterà le sue idee per portare qualcosa di personale come è giusto che sia. Mi sembra di capire, inoltre, che molti dei giocatori dell'anno scorso rimarranno e quindi la continuità sarà un valore aggiunto per il Napoli.

Il club in ritardo sul sostituto di Kim? Sono sicuro che l'area scouting del Napoli ha individuato già i profili interessanti per sostituire il coreano. Negli ultimi 10-15 anni ricordiamo che il Napoli ha sostituito giocatori importanti con calciatori ancora più importanti di quelli andati via. Lo stesso dicasi se partisse Osimhen. Gli uomini del mercato del Napoli avranno già individuato 2-3 profili che possono fare al caso della squadra. È chiaro che il nigeriano è unico per questa sua forza fisica, determinazione, voglia di vincere. Per il suo essere leader anche se il vero leader è il gruppo. Dunque, se dovesse andar via Osimhen sicuramente qualcuno di altissimo livello arriverà.

Il Napoli ha chiesto informazione per Prati? No, al momento richieste del Napoli non ce ne sono state anche se sicuramente lo avrà seguito. Ci sono diversi club su di lui, ma non abbiamo fretta di cederlo. Il ragazzo ha delle ambizioni e noi non vogliamo frenarlo, ma non c’è ansia di cederlo, vedremo l’offerta migliore quale può essere. Prati è un giocatore moderno, sano, per bene, che non si è montato la testa. In ritiro ha avuto un comportamento esemplare e credo che avrà un grande futuro. Ha la capacità di giocare semplice ma subito in verticale”.