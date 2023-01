Spalletti annuncia 3-4 cambi di formazione: "Ma non per la prestazione di Milano"

E' questa una delle domande poste a Luciano Spalletti in conferenza stampa. Di seguito la risposta dell'allenatore azzurro in vista della Sampdoria

Cosa ha imparato il Napoli da Milano? Vedremo uomini diversi domani? E' questa una delle domande poste a Luciano Spalletti in conferenza stampa . Di seguito la risposta dell'allenatore azzurro in vista della Sampdoria: "Abbiamo imparato che potevamo avere 8 punti di vantaggio e ne abbiamo soltanto 5 (ride, ndr). E' giusto ciò che dicono tutti, una sconfitta ci può stare. il nostro campionato è positivo, abbiamo fatto bene, ma la verità è che a noi ci girano le scatole e devono girarci, non abbiamo fatto quello che avremmo voluto fare e noi non vogliamo accontentarci della classifica e del vantaggio che c'è tra noi e le altre.

Noi vogliamo giocare anche le gare difficili contro squadre allestite per vincere lo Scudetto con la stessa voglia delle altre giocate per fare risultato pieno, ma in quest'ultima non lo abbiamo fatto. Sulle scelte non è che arrivano ora per la prestazione, ma erano già state un po' previste prima di Milano. Si va a fare delle valutazioni perché ci saranno 3-4 cambiamenti, com'è giusto che sia"