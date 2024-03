Specchia: "Questo Barça è alla portata! Ma il Napoli a volte attacca senza criterio"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Paolo Specchia, allenatore.

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Paolo Specchia, allenatore: “Questo Barcellona è alla portata del Napoli, anche se resta una squadra di altissimo livello. Pecca in difesa come gli azzurri, hanno molte difficoltà in comune. Però il Barcellona si sta spegnendo piano piano e questo potrebbe far comodo al Napoli. L’impresa non è escludibile, salverebbe una stagione orribile piena di errori. Arricchirebbe le casse del Napoli e di qualificarsi al Mondiale per Club, cosa che tutti ambiscono. Poi il campo dirà la sua.

La cura Calzona sta dando miglioramenti indiscutibili, però si vede che il danno era grosso e riparare ora porta via tempo. A volte questa squadra attacca in troppi e senza criterio, lasciando la difesa scoperta. I segnali positivi però ci sono, anche la corsa europea in Serie A si è riaperta.

Rinascita Kvaratskhelia? C’è tantissimo di Calzona, ha lavorato bene con il ragazzo. Se l’è coccolato e c’ha lavorato mentalmente. Contro il Torino, Kvara è stato straordinario: non l’avevo mai visto così completo! E’ stato trascinante e speriamo che possa esserlo anche a Barcellona, nella speranza che Osimhen faccia poi il suo lavoro al fianco del georgiano”.