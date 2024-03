Tardelli: "Napoli ha pagato anche scarso rendimento di Kvara e periodaccio di Osimhen"

Marco Tardelli parla del campionato italiano. L'ex centrocampista della Juventus, intervistato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport

Marco Tardelli parla del campionato italiano. L'ex centrocampista della Juventus, intervistato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, ha fatto il punto della situazione sui bianconeri, ormai fuori dai giochi per il titolo e in lotta per il secondo posto in classifica insieme al Milan: "A un certo punto ci hanno creduto, ma oggettivamente la distanza con l’Inter era e resta enorme.

L'Inter? Si sono mossi bene sul mercato e Inzaghi è stato bravissimo. Peccato per la Champions a Madrid, ma hanno buttato la qualificazione nella gara d’andata a San Siro. Napoli e Lazio le grandi delusioni? A Napoli dopo Spalletti hanno fatto tante scelte sbagliate. Ci si è messo anche lo scarso rendimento di Kvara e il periodaccio di Osimhen. La Lazio ha perso Milinkovic, aveva bisogno di rinforzarsi e credo che Sarri non sia stato ascoltato".