Trombetti: "Italiano mi fa venire l'orticaria. Allena il suo modulo non i calciatori"

Guido Trombetti, accademico, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: "L’allenatore va scelto subito in modo che tracci i profili dei giocatori da comprare. Direttore sportivo? Quelli che ci sono, sono bravi ma non sono tecnici. A me fanno venire l’orticaria tutti i tecnici che mettono il loro modulo davanti ai giocatori. Quegli allenatori che pensano che il calcio sia uno solo.

A me non piace Italiano, è un maniaco del modulo. Mette il suo modulo e i suoi schemi davanti ai giocatori. Io sono un ancelottiano, un guardiolano, sono un amante del calcio liquido. Sono certo che se Calzona non va in Champions come io penso, verrà Italiano, dopodiché inizierò a farmelo piacere perché sono un tifoso. Ma a naso e a pelle, e avendo sentito le testimonianze di amici tifosissimi della Fiorentina, ho sentito che è un allenatore supponente calcisticamente parlando. Allena il suo modulo e non i calciatori".