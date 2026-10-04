Vergara: "Anche i francesi sono umani, ma Olise mi ha lasciato a bocca aperta"

Vergara racconta l’emozione del debutto con l’Italia e svela il lavoro psicologico di Mancini sulla nuova Nazionale.

Non si è ancora spenta l’emozione per il debutto con la Nazionale maggiore di Antonio Vergara. Il centrocampista del Napoli ha vissuto venerdì sera a Saint-Denis uno dei momenti più importanti della sua giovane carriera, entrando nella ripresa contro la Francia e offrendo subito un contributo positivo. Nel corso dell'intervista rilasciata a Repubblica, Vergara ha raccontato le sensazioni della sua prima volta in azzurro: “In mezzo a tanti campioni mi sono sentito a mio agio, alla fine sono umani anche i francesi”. C’è però un gesto tecnico che lo ha impressionato particolarmente, la splendida punizione di Olise: “Mi ha lasciato a bocca aperta”.

Vergara e la nuova Italia di Mancini: “Stiamo iniziando a vedere cosa possiamo diventare”

Il pareggio contro la Francia ha aumentato la fiducia degli Azzurri, capaci di giocare alla pari contro una delle Nazionali più forti d’Europa e di sfiorare anche la vittoria nel finale. Vergara non nasconde la soddisfazione: “Abbiamo fatto una bella partita. Giocare contro la Francia non è facile e aver rischiato pure di vincere ci ha dato più sicurezza”. Nessun rimpianto, però, per il risultato finale: “Assolutamente no: è un punto guadagnato, non due persi”.

Infine, il talento del Napoli ha raccontato il lavoro svolto da Roberto Mancini soprattutto sotto l’aspetto mentale: “Mancini lavora tanto sulla psicologia. Ci convince della nostra bravura e ci chiede di essere felici quando siamo in campo. Stiamo iniziando a vedere quella che può essere la nuova Italia”.