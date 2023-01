Vice ds Shakhtar non pone limiti al Napoli: “E’ una delle candidate alla Champions”

Carlo Nicolini, vice direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk ha parlato a "Santo Catenaccio”

Carlo Nicolini , vice direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk ha parlato a "Santo Catenaccio” : "Serie A? La gara con la Juve ha confermato che il Napoli è la squadra più forte, un team propositivo che cerca sempre il risultato con gioco. Le altre dietro dovranno recuperare punti da qui alla fine ma non sarà affatto facile, gli azzurri tranne l'unica battuta d'arresto con l'Inter è stato sempre sul pezzo a differenza dall'estera, non ha mai sbagliato e mi risulta difficile pensarlo per il futuro.

Qui all'estero, agli occhi di colleghi e tifosi, il campionato italiano quest'anno è migliorato tantissimo. L'immagine è positiva perchè quest'anno tatticismo e ostruzionismo sono venute meno in luogo di bel gioco, il Milan l'anno scorso e il Napoli quest'anno stanno dando spettacolo e stanno rivalutando il movimento italiano.

Anche in Europa i risultati importantissimi del Napoli hanno contribuito, nonostante magari l'Ajax non viva un momento felice così come il Liverpool, ma ciò non toglie nulla al gran gioco della squadra di Spalletti. Gli azzurri hanno dato una conferma di quello che si continua a sostenere, ovvero che in Champions devi fare il tuo calcio e devi giocare per vincere, non si può sempre e solo limitare gli avversari sperando nella giocata del singolo campione. Il Napoli ha fatto il suo gioco senza farsi intimorire e a mio avviso è una candidata per questa Champions League, ed è un gran bene per il calcio italiano”.