Clamoroso in Turchia, Fenerbahçe minaccia di abbandonare il campionato: i dettagli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gli avvenimenti accaduti il 17 marzo scorso potrebbero portare il Fenerbahçe a una svolta storica. Dopo la vittoria in trasferta contro il Trabzonspor, i giocatori della squadra di Istanbul sono stati assaliti da alcuni tifosi violenti dei padroni di casa, che sono riusciti a invadere il terreno di gioco del Papara Park al triplice fischio. Questo episodio ha scatenato una forte condanna pubblica da parte di Gianni Infantino, presidente della FIFA, e ha portato le autorità turche a arrestare almeno dodici persone.

Di fronte a questa situazione senza precedenti, il Fenerbahçe sta considerando una decisione radicale: abbandonare la Superliga turca. Il club ha convocato un'Assemblea Generale Straordinaria per il prossimo martedì 2 aprile al fine di discutere il futuro della propria partecipazione al massimo campionato turco. L'episodio violento ha spinto la dirigenza a valutare seriamente l'ipotesi di ritirare la squadra dalla competizione, nonostante il Fenerbahçe si trovi attualmente al secondo posto, con due punti di svantaggio rispetto al Galatasaray.

Tra le varie opzioni in discussione, il punto 5 dell'ordine del giorno dell'assemblea fa riferimento alla possibilità di valutare diverse azioni, compresa la ritirata dalla Superliga a seguito degli eventi avvenuti il 17 marzo e delle recenti vicende nel calcio turco. Secondo fonti del media BPT, in caso di abbandono della Superliga, il Fenerbahçe considererebbe diverse alternative, con LaLiga in prima linea seguita dalla Ligue 1, dalla Eredivisie e dalla Belgian Pro League.