Clamoroso nel Bresciano: arbitra sospende gara Juniores per rissa, viene chiusa nello stadio

Episodio a dir poco increscioso nel mondo del calcio. Nel Bresciano un'arbitra ha deciso di sospendere una partita del campionato Juniores, quella tra Darfo Boario e Carpenedolo, a causa di una rissa che vedeva coinvolti calciatori e dirigenti delle due squadre. Come si apprende dal referto, la decisione è stata presa "a causa del verificarsi di una 'rissa' che vedeva coinvolti la quasi totalità dei calciatori presenti sia in campo nonché dei dirigenti di entrambe le società che si spingono e picchiano a vicenda".

Ma quello che è accaduto dopo è ancor più ignobile. "Nel lasciare il terreno di giuoco - si legge nel comunicato diffuso nell'ambito dei provvedimenti disciplinari dal Comitato Regionale Lombardia - la signora arbitro veniva circondata da tesserati di entrambe le società che contestavano ripetutamente la decisione della sospensione definitiva della gara. Rientrata piangente nello spogliatoio senza che alcuno si curasse della sua persona poteva svolgere le incombenze di fine gara" ma quando è uscita, "non trovando nessuno si rendeva quindi conto di essere stata abbandonata e chiusa all'interno dell'impianto". Provvedimenti? Sconfitta a tavolino per entrambe e multe: the same old story.