Dani Alves è uscito dal carcere: pagata cauzione da 1mln di euro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dani Alves, appena scarcerato da Can Brians 2 e posto sotto libertà vigilata, ha dovuto sborsare un milione di euro per ottenere la sua libertà. Questa cifra, necessaria per il rilascio dopo il suo arresto, è stata oggetto di speculazioni e ha coinvolto anche i suoi problemi fiscali, ritardando il suo rilascio fino ad oggi.

Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano Sport, inizialmente si era ipotizzato che la famiglia Neymar avesse coperto tale somma, ma è stato il padre dell'ex giocatore di Juventus e Barcellona a dissipare i dubbi con una dichiarazione su Instagram.

Tuttavia, la testata afferma che sia stato lo stesso Dani Alves a trovare la somma necessaria per essere rilasciato su cauzione. Al momento non si dispone di informazioni chiare riguardo all'origine di questo denaro: potrebbe provenire dal suo conto personale o potrebbe aver ottenuto un prestito, come alcuni hanno suggerito recentemente.

Secondo le valutazioni di Celebrity Net Worth, il patrimonio di Alves è stimato intorno ai 55 milioni di euro. Questo patrimonio non deriva solo dal suo stipendio come calciatore, ma anche da investimenti e attività imprenditoriali al di fuori del campo.