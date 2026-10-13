De Bruyne-McTominay finalmente insieme: in stagione solo pochi minuti
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Contro il Villarreal in Champions il Napoli potrebbe ritrovare insieme dall'1 sia McTominay che De Bruyne
De Bruyne e McTominay giocheranno insieme questa sera in Champions dal primo minuto per la prima volta in questa stagione. L’ultima volta in cui hanno condiviso il campo risale a sabato 10 ottobre, in Napoli-Frosinone 3-0: McTominay è subentrato al 61' al posto di Neres, in una gara in cui De Bruyne era già in campo dall’inizio e ha firmato una doppietta. Era anche il rientro dello scozzese dopo l’intervento di ablazione dell’8 settembre. In precedenza i due si erano incrociati solo a Genoa il 22 agosto, per l’esordio in campionato: McTominay era titolare e De Bruyne è entrato al 66', segnando il gol dello 0-1.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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