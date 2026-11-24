Fuorigrotta unisce calcio e basket: nello stesso quartiere il Maradona e il PalaBarbuto

A Fuorigrotta giocano il Napoli e il Napoli Basket. La storia del Maradona, del PalaBarbuto nato come impianto provvisorio e della piscina Scandone

Il Napoli gioca al Maradona e il Napoli Basket al PalaBarbuto, due impianti che sorgono nello stesso quartiere, Fuorigrotta. Le due squadre sono entrambe in Serie A, e da quest'autunno il basket napoletano è tornato anche in Europa.

Il palazzetto provvisorio nato al posto del PalaArgento

Il PalaBarbuto è stato inaugurato nel 2003 con 4.000 posti per ospitare il Basket Napoli. Doveva sostituire per un periodo il PalaArgento, in viale Giochi del Mediterraneo, che aveva bisogno di imponenti lavori strutturali. Il PalaArgento però è stato quasi del tutto abbattuto nel 2005 e non è mai stato ricostruito. L'impianto provvisorio è rimasto ed è ancora la casa del basket cittadino. Nel 2006 la sua capienza è salita di 1.500 posti per rispettare gli standard dell'Eurolega.



Nell’Eurolega 2006/07 giocava l’Eldo Napoli, la stessa società che pochi mesi prima aveva conquistato la Coppa Italia con il marchio Carpisa. Dal 2025 la maggioranza del club è controllata da una cordata statunitense guidata da Matt Rizzetta e Daniel Doyle. La stagione 2025-2026, la prima della nuova proprietà, era stata la quinta della squadra in Serie A.

Vent'anni dopo, di nuovo in Europa

Il 30 settembre, alla prima di Eurocup, il Napoli Basket ha battuto 84-76 al PalaBarbuto il Bourg-en-Bresse, campione in carica. Con l'Eurocup le gare del Napoli Basket sono tornate, dopo vent'anni, anche nel calendario delle coppe europee. Da settembre il basket napoletano può così comparire, insieme al calcio e al tennis, tra le partite scelte per la schedina che i siti di pronostici pubblicano ogni giorno.

La Scandone, lo Sferisterio e lo stadio del 1959

A poca distanza dal PalaBarbuto c'è la piscina olimpionica Felice Scandone. Ospitò le gare acquatiche dei Giochi del Mediterraneo del 1963 e da allora è la sede della pallanuoto napoletana. Nello stesso quartiere c'era lo Sferisterio Partenopeo, dove si giocavano pelota basca e ping pong. Un incendio doloso lo ha distrutto negli anni Ottanta e non è mai stato ricostruito.



Il Maradona invece è lì dal 1959, quando fu costruito con il nome di Stadio del Sole. È diventato San Paolo nel 1963 e porta il nome di Diego Armando Maradona dal 2020. Oltre alle gare del Napoli ha ospitato il torneo olimpico di calcio del 1960, la semifinale dell'Europeo 1968 tra Italia e Unione Sovietica e alcune gare dei Mondiali del 1990.



Il nome di Maradona è arrivato anche su un altro stadio. Già intitolato a Maradona nel dicembre 2020, l’Estadio Único de La Plata è stato oggetto di un nuovo annuncio dell’AFA nell’ottobre 2025, con la denominazione “Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo.



Al PalaArgento guarda invece il progetto di Rizzetta per un nuovo palazzetto, da costruire nell'area dell'impianto abbattuto. A giugno, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il presidente ha fatto il punto sul progetto: "Siamo ad un buon punto insieme al comune, insieme anche a qualche imprenditore privato per allargare il terreno che abbiamo a disposizione grazie al comune".