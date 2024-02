KK - Avanti con Mazzarri: al momento l'esonero non è neanche un'ipotesi

Non esiste al momento alcuna possibilità di un cambio tecnico in panchina. Si va avanti con Mazzarri.

Il Napoli non segna, non fa risultato e torna da Milano con un distacco ben più largo dal quarto posto, in virtù della sconfitta col Milan e delle contemporanee vittorie delle altre pretendenti alla qualificazione alla prossima Champions League. Ciononostante, secondo Radio Kiss Kiss Napoli, Walter Mazzarri non è a rischio esonero.

Non esiste al momento alcuna possibilità di un cambio tecnico in panchina. Si va avanti con Mazzarri, non ci sono conferme sulle voci circa un possibile esonero. Per ora, stando a quanto riferito dal direttore dell'emittente radiofonica Valter De Maggio, non è neanche un'ipotesi.