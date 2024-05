Moretto rivela: "Napoli su Gudmundsson! Piace moltissimo a Manna, pronta offerta al Genoa"

TuttoNapoli.net

Matteo Moretto, giornalista di Relevo, ha scritto sui social: "Il Napoli si aggiunge alla corsa per Albert Gudmundsson. L’islandese piace molto al prossimo direttore sportivo azzurro Giovanni Manna, che sta valutando di formulare un’offerta al Genoa. La Juventus ha già avuto contatti diretti con il club rossoblu nelle scorse settimane. L’Inter [come la Premier] è attenta alla situazione ma ad oggi non si è mossa concretamente".