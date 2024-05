KKN - Riunione per programmare il futuro anche con Manna e nuovo allenatore: fissata la data

Il 30 maggio ci sarà un tavolo tecnico, riunione generale De Laurentiis-Chiavelli-Manna-nuovo allenatore e Micheli per tracciare le linee guida della prossima stagione.



Il direttore di Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, ne ha parlato nel corso di Radio Goal fornendo gli ultimi aggiornamenti: “Il 30 maggio ci sarà una riunione plenaria, tutto il Napoli si riunirà per programmare il futuro, sperando che saranno così bravi da programmarlo non come hanno programmato questa stagione”.