Non solo Osimhen: altri tre azzurri out nell'amichevole col Girona

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen salterà la quarta amichevole pre-campionato, contro il Girona, a causa di un affaticamento all'adduttore. Ma non sarà l'unico azzurro assente oggi. In distinta non ci sono neanche Mario Rui, che ne avrà ancora per qualche settimana dopo la distrazione al ginocchio, ma anche Diego Demme e Gianluca Gaetano, alle prese con altri problemi fisici.