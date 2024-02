Occhio al giallo: due azzurri a rischio per la Juve

Tre i diffidati, ma Ngonge è indisponibile

Occhio al giallo: due azzurri a rischio per la Juventus. Gli azzurri Pasquale Mazzocchi, Cyril Ngonge ed Amir Rrahmani sono diffidati, ma l’ex Verona non è a disposizione per il match con il Sassuolo. In caso di giallo i due salterebbero la successiva partita contro la Juventus in programma allo stadio Maradona domenica 3 marzo alle ore 20:45