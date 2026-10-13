Pepe Reina ritrova il Napoli: accadrà oggi in Spagna

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Youth League, Villarreal-Napoli alle 16: Nocerino contro Reina, ex avversari in campo

Nocerino contro Reina. Oggi in campo c’è anche la Youth League e Villarreal-Napoli sarà la sfida tra l’ex portiere degli azzurri e l’ex centrocampista del Milan, oggi allenatori delle rispettive Primavere. Da giocatori i due si sono incrociati una sola volta, il 22 settembre 2013. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 16 al Mini Estadi de la Ciudad Deportiva, in attesa del match dei grandi, in programma in serata. Un confronto dal sapore particolare per due volti noti del calcio italiano, che ora si ritrovano sulle panchine del settore giovanile a guidare la nuova generazione.

Il Villarreal vince all’esordio, Napoli ko con l’Arsenal

Le due squadre arrivano all’appuntamento con umori opposti. Il Villarreal ha vinto all’esordio in Youth League e cerca ora la conferma davanti al proprio pubblico, mentre gli azzurrini non sono partiti nel migliore dei modi: il Napoli è stato sconfitto per 2-1 dall’Arsenal e ha bisogno di una reazione per rimettersi in corsa. Per i ragazzi di Nocerino, dunque, è già una gara da non sbagliare, da affrontare con carattere e attenzione, per dare seguito a quanto di buono mostrato in campo e conquistare i primi punti in questa edizione del torneo.