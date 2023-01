Report da Castel Volturno: seduta mattutina, le ultime in vista della Roma

Allenamento mattutino per il Napoli in vista della gara di domani contro la Roma, ecco il report ufficiale

Allenamento mattutino per il Napoli in vista della gara di domani contro la Roma, ecco il report ufficiale: "La squadra ha svolto una prima fase di attivazione seguita da lavoro tecnico. Successivamente il gruppo è stato impegnato in esercitazione tattica e partita a campo ridotto. Chiusura di sessione con sviluppo di gioco su palle inattive".