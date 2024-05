Retroscena su Giuntoli: per 'colpa' di ADL ha dovuto tenersi Allegri alla Juve

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, si è soffermato sul futuro della panchina della Juventus nel suo editoriale per Sportitalia.com

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, si è soffermato sul futuro della panchina della Juventus nel suo editoriale per Sportitalia.com: "Intanto chi pensa al futuro, da tempo, è la Juventus che torna in Champions League ma che finalmente sarà libera dalla prigionia Allegri. Giuntoli avrebbe voluto cambiare già al suo arrivo ma la firma arrivò tardi per colpa di De Laurentiis e alla Juve due anni di contratto di Allegri pesavano.

Giuntoli ha ricevuto indicazioni ben chiare dalla proprietà. Non ci interessa tornare da subito la vera Juve ma in 3-4 anni. Giuntoli, invece, avrebbe voluto il tutto e subito. Ora inizia la sua vera era bianconera. Thiago Motta per la panchina e almeno 5 innesti per rinforzare una rosa debole, mediocre, finita. Ingaggi alti per il reale valore dei calciatori. Sei la Juve e devi provare a vincere ogni anno lo scudetto ma nessuno possiede la bacchetta magica. Qui c’è da lavorare e anche tanto.