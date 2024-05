"Sarò con te" anche ieri ha sbancato il botteghino: primo anche domenica!

A guidare la classifica è la pellicola Challengers , con 792 mila euro in quattro giorni e un totale di 3 milioni di euro.

Il primo weekend di maggio al box-office italiano si apre con un grande risultato da parte del documentario sullo scudetto del Napoli 'Sarò con te". A guidare la classifica è la pellicola Challengers , con 792 mila euro in quattro giorni e un totale di 3 milioni di euro.

La pellicola prodotta dalla Filmauro Sarò con te, film evento sullo scudetto del Napoli, in due giorni raccoglie 770 mila euro, piazzandosi in testa sia sabato che domenica e ottenendo una media di oltre cinquemila euro per sala (la migliore della classifica).