Ultime di formazione Sky - Lindstrom, altra esclusione? E' sotto nel ballottaggio

© foto di www.imagephotoagency.it

Ultime di formazione direttamente da Sky Sport. Secondo l'emittente satellitare nel ballottaggio tra Ngonge e Lindstrom l'ex Hellas Verona è in vantaggio e quindi per il danese potrebbe prospettarsi un'altra esclusione. In difesa Juan Jesus verso il recupero, in mediana dovrebbe esserci Cajuste. Di seguito le probabili formazioni di Sky.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Walace, Zarraga, Samardzic, Kamara; Pereyra; Lucca. All. Cannavaro

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Ngonge. All. Calzona