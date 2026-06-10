Cessione SSC Napoli, ADL ha rifiutato un'offerta fuori mercato: il club ne vale la metà

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La SSC Napoli non è in vendita: Aurelio De Laurentiis è stato chiaro, dicendo di no a un'offerta altissimo, pari al doppio del valore di mercato.

Si chiude definitivamente la vicenda legata al tentativo di acquisizione del Napoli da parte della cordata statunitense rappresentata da Matt Rizzetta e da UGP. Secondo quanto riportato da La Repubblica, Aurelio De Laurentiis ha respinto la proposta da 2,2 miliardi di euro dopo una trattativa andata avanti per circa sei mesi.

Cessione SSC Napoli: De Laurentiis ha rifiutato un'offerta fuori mercato

Una cifra enorme, addirittura superiore al doppio della valutazione del club indicata dagli analisti di Football Benchmark, che stimano il valore del Napoli intorno a 1,1 miliardi di euro. Nonostante questo, il presidente azzurro non ha mai mostrato reale intenzione di cedere la società. Secondo il quotidiano, l'interesse maggiore per il progetto americano sarebbe arrivato dal Comune di Napoli, soprattutto per gli investimenti prospettati nelle infrastrutture sportive, tra cui il palazzetto del basket e lo stadio Maradona. De Laurentiis, però, ha scelto di proseguire da solo alla guida del club