Da Firenze sulla corsa al Napoli: "Agganciato ed una gara in meno, così Conference garantita"

La Fiorentina asfalta il Sassuolo ed appaia a quota 50 punti in classifica il Napoli e rilancia le proprie ambizioni di conferma in Europa

La Fiorentina asfalta il Sassuolo ed appaia a quota 50 punti in classifica il Napoli e rilancia le proprie ambizioni di conferma in Europa anche tramite il campionato, scrivono i colleghi di Firenzeviola.it, sito di riferimento dei tifosi viola, in merito all'aggancio in classifica al Napoli in chiave Conference League:

"Gli uomini di Italiano dopo la “manita” rifilata ieri ai neroverdi sono ancor più padroni del proprio destino per confermarsi in Uefa anche nella prossima stagione: al momento non solo la Fiorentina ha una gara in meno rispetto al Napoli ma alla penultima di campionato ci sarà proprio al Franchi lo scontro diretto con gli azzurri che potrà essere la spallata decisiva per tornare in Conference, qualora nell’attuale torneo internazionale le cose (ma gli scongiuri sono d’obbligo) non dovessero andare bene".