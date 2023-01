Cdm - Napoli più forte della Juve, chi scambierebbe Kvara e Osi per Kostic e Milik?

Per l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno non c'è paragone tra Napoli e Juventus per valore della rosa

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Per l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno non c'è paragone tra Napoli e Juventus per valore della rosa: "Sul campo non ci si nasconde. E sul campo il Napoli è più forte. Lo ha ampiamente dimostrato, in campionato e in Champions (gli azzurri sono agli ottavi, loro in Europa League). Il Napoli ha calciatori più forti della Juventus. Se proverete a fare il giochino «chi prenderei dei loro», ve ne renderete conto. Scambiereste Kvara per Kostic? O Osimhen per Milik? Di Maria per Politano possiamo anche concederlo ma Politano è sempre disponibile e ha un rendimento costante".