Gaetano è l'uomo-salvezza del Cagliari: il Napoli ha preso una decisione sul futuro

A Cagliari Gianluca Gaetano "è diventato uomo simbolo della speranza salvezza". A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che tesse le lodi del centrocampista di proprietà del Napoli e si proietta proprio al futuro:

"Quattro gol in otto partite, l’ultima su rigore contro la Juventus. Senza un infortunio avrebbe forse raggiunto Folorunsho per la tournée americana dell’Italia a marzo. Rappresenterà per il centrocampo del futuro una risorsa"