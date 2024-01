Cds - Mazzarri passa al 3-5-1-1: Politano adattato trequartista per disturbare il play Rovella

Walter Mazzarri riproporrà la difesa a 3 (oppure a 5) nella sfida contro la Lazio per un 3-5-1-1

Walter Mazzarri riproporrà la difesa a 3 (oppure a 5) nella sfida contro la Lazio per un 3-5-1-1. Il tecnico del Napoli scrive quest'oggi il Corriere dello Sport - si affiderà a Politano tra le linee (per distrubare il regista avversario) e a Raspadori, che proprio contropiedista non è.

La rifinitura è servita per pensarci un po', per capire come stia psicologicamente Zielinski, con il quale si deciderà in mattinata: la panchina è una possibilità concreta.



FORMAZIONE - In difesa invece si va verso l'impiego di Ostigard al fianco di Rrahmani e Juan Jesus, con Di Lorenzo e Mazzocchi sulle fasce che ondeggiano tra le linee. A centrocampo Lobotka con Demme e, si capirà in mattinata, con Gaetano che dovrebbe prendere il posto di uno Zielinski frastornato da una situazione che ha subìto