Gazzetta - Paradosso Sarri: dopo la vittoria sulla Roma è più lontano dal Napoli

Napoli e Maurizio Sarri sono ora più lontani. Questa la notizia diffusa dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che parla in primis della questione Gattuso: "Il futuro di Rino Gattuso è in scadenza (in tutti i sensi). Lo strappo con Aurelio De Laurentiis è troppo netto per immaginare una ricucitura. Così da settimane si accavallano le voci sui candidati alla successione".

La rosea poi scrive così di un possibile ritorno del tecnico: "La nomination di Maurizio Sarri, ovviamente, calamita le attenzioni della tifoseria, ma è paradossale che la vittoria contro i giallorossi abbia prodotto proprio un avvicinamento del club dei Friedkin all’ex nocchiero azzurro, legato ancora per un anno alla Juventus. Nei pensieri del numero uno napoletano il gradimento per il tecnico toscano è legato non solo al bel gioco, ma alla sua capacità di valorizzare anche i talenti nascosti".