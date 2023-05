Repubblica - Luis Enrique al Napoli: ecco quando può arrivare la fumata bianca

Così scrive l'edizione odierna di Repubblica sul tecnico spagnolo.

TuttoNapoli.net

© foto di Uefa/Image Sport

Contatti sempre più frequenti tra Aurelio De Laurentiis e Luis Enrique, che pare essere in cima alla lista per prendere il posto di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli. Così scrive l'edizione odierna di Repubblica sul tecnico spagnolo.

"Il presidente lo sa benissimo e sta stringendo i tempi per affidare la panchina a Luis Enrique, con cui i contatti sono diventati diretti e frequent. Lo spagnolo - ex ct della sua Nazionale - non ha dato per adesso dato una risposta definitiva e chiede un ingaggio alto, intorno agli otto milioni. Il progetto però lo tenta e già la settimana prossima potrebbe arrivare dunque la fumata bianca".