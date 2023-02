Tuttosport - Al netto degli scongiuri, il Napoli vincerà lo scudetto per due motivi

Così scrive l'edizione odierna di Tuttosport, che spiega i due motivi per cui gli azzurri restano favoriti nella corsa al tricolore.

"Perché non sbaglia mai e non trasforma l’orgoglio e la forza in superbia né dà segnali di appagamento per il vantaggio. I calciatori restano uomini con i piedi a terra e lo dimostra il gesto di Victor Osimhen nel prepartita, quando si infila nella curva dello Spezia per scusarsi con una tifosa involontariamente colpita".