PRIMA PAGINA - Gazzetta: "Non c'è la prova: Acerbi assolto. L'ira del Napoli"

La Gazzetta dell Sport apre in prima pagina, nell'edizione odierna, con la sentenza del Giudice Sportivo che assolve Acerbi dalle accuse di razzismo da parte di Juan Jesus: "Non c'è la prova: Acerbi assolto. L'ira del Napoli. Juan Jesus furioso, il club: 'Siamo basiti'. Inter in silenzio". In taglio basso spazio al mercato: "Wendell, scatto Juve". Di spalla spazio a Kvaratskhelia che con la sua Georgia stacca il pass per Euro 2024: "Kvara qualificato (ma si fa male)".