PRIMA PAGINA - Tuttosport: "Delirio Inter"

"Delirio Inter", titola quest'oggi il quotidiano torinese Tuttosport facendo riferimento ai festeggiamenti dei nerazzurri per la conquista del ventesimo scudetto. Il sommario: "La parata della vittoria: la Milano nerazzurra impazzisce". Un box è riservato alla gara del Torino proprio contro l'Inter, con i granata che hanno perso 2-0 rimanendo in dieci da inizio secondo tempo, per l'espulsione di Tameze: "Toro ridotto a comparsa". In taglio alto spazio anche alla situazione tra la Juventus e Max Allegri: "Fino alla fine: della stagione".