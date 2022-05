Sconcerti sul CorSera: “Ecco quando il Milan è diventato una vera squadra da campionato”

Il direttore Mario Sconcerti ha scritto un fondo per il Corriere della Sera sul 19° scudetto vinto dal Milan

Il direttore Mario Sconcerti ha scritto un fondo per il Corriere della Sera sul 19° scudetto vinto dal Milan: “Perché sul Milan c’è sempre stato un dubbio? Perché si sono fatti sempre molti complimenti a Pioli ma ricordando che l’Inter era comunque più forte? Perché l’Inter aveva appena vinto il campionato, aveva già dimostrato di avere una sua completezza, mentre il Milan doveva ancora trovarla. Si pensava così: sbagliavamo, era l’inverso. È stato a questo punto che il Milan è diventata una vera squadra da campionato, quando non si è persa sugli infortuni né sulla rimonta conseguente dell’Inter. È anche a questo punto che Pioli ha concluso il suo capolavoro. Conosco Pioli da tanto tempo, non è mai stato un tecnico banale. Ha portato sempre molto nelle squadre in cui è stato, perfino nell’Inter, dove non era fuori ruolo lui, era fuori quadro quell’Inter. Nel Milan ha trovato giocatori giovani, disposti a farsi insegnare, a mettere il rapporto sull’onestà reciproca. Ora ha una squadra completa, bella e diversa, un gioco d’insieme e giocatori che da soli decidono. È nata una grande squadra, ci ha messo del tempo, ma ora è bellissima”.