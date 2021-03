Si sceglie Dazn o Sky, tensione in Lega: la posizione del Napoli

Si sceglie Dazn o Sky, ma c’è tensione in Lega. È il giorno dell'assegnazione dei diritti Tv per il nostro campionato, con il Corriere della Sera che prova a riassumere la situazione e le varie posizioni dei club: "Videocamere accese alle 15 per la nuova, ma chissà se ultima, assemblea per assegnare i diritti televisivi. A sei giorni dalla scadenza (il 29) delle offerte vincolanti dei broadcaster, i presidenti saranno chiamati a votare fra l’offerta economicamente più vantaggiosa (840 milioni, la cifra messa a disposizione da Dazn per tutte le partite) e la proposta avanzata dal partner storico e già radicato nel pubblico (Sky che però si limita a presentare 750 milioni per le gare sulla piattaforma satellitare oltre alla cifra di 30 per la realizzazione del canale ott della Lega).

Dazn ha già fornito ampie rassicurazioni sulla copertura tecnologica del territorio, essendo affiancata da Tim e avendo avviato trattative con Persidera per acquisire frequenze sul digitale terrestre. Conta su dieci preferenze, frutto di un’alleanza fra club storicamente avversi (dalla Juve alla Lazio, dalle milanesi al Napoli): il bottino non sembra per ora sufficiente per vincere l’asta, nonostante più di una società, finora astenutasi, si stia convincendo che sia preferibile accettare la proposta della app piuttosto che far scadere le offerte