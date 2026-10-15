Ufficiale Inter, tegola Lautaro Martinez. Infortunio muscolare per l'argentino, il comunicato del club

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Brutte notizie in casa Inter per le condizioni di Lautaro Martinez

Brutte notizie in casa Inter per le condizioni di Lautaro Martinez. L'attaccante argentino si è sottoposto nella giornata di oggi ad accertamenti medici che hanno evidenziato un problema muscolare alla coscia sinistra. Il club nerazzurro ha comunicato l'esito degli esami attraverso una nota ufficiale.

Infortunio Lautaro Martinez, l'esito degli esami e il comunicato dell'Inter

Questo il comunicato diffuso dalla società nerazzurra: "Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra."