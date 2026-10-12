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Torino-Udinese, formazioni ufficiali: c'è Simeone, le scelte di Abate e Runjaic

Torino-Udinese, formazioni ufficiali: c'è Simeone, le scelte di Abate e RunjaicTuttoNapoli.net
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Oggi alle 20:45Serie A
di Davide Baratto
Torino-Udinese, le formazioni ufficiali: Abate schiera Oristanio dietro Adams e Simeone, Runjaic punta su Ekkelenkamp, Chakvetadze e Gomez.

Sono ufficiali le formazioni di Torino-Udinese. Abate si affida al 3-4-1-2 con Oristanio alle spalle di Adams e Simeone, mentre Runjaic risponde con il 3-4-2-1 e Ekkelenkamp e Chakvetadze a supporto di Gomez.

TORINO (3-4-1-2): Perri; Comuzzo, Coco, Rodriguez; Belghali, Bragança, Mandragora, Cacciamani; Oristanio; Adams, Simeone.
A disposizione: Mascardi, Patterson, Biraghi, Comert, Ilkhan, Aboukhlal, Pellegri, Vlasic, Kulenovic, Casadei, Fitz-Jim, Ismajli, Gineitis, Zapata.
Allenatore: Ignazio Abate.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Solet, Ebosse; Vojvoda, Karlstrom, Zarraga, Kamara; Ekkelenkamp, Chakvetadze; Gomez.
A disposizione: Mrozek, Padelli, Lovric, Alaba, Davis, Bertola, Palma, Arizala, Kabasele, Miller, Jovanovic.
Allenatore: Kosta Runjaic.