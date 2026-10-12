Il Torino vince 2-1 e respira, Udinese in crisi: 4ª sconfitta di fila per Runjaic

Il Torino batte 2-1 l’Udinese con Bragança e Kulenovic: granata a 7 punti, quarta sconfitta consecutiva per la squadra di Runjaic.

Il Torino ritrova la vittoria battendo 2-1 l’Udinese nel posticipo della sesta giornata di Serie A. I granata passano al 36’ con Daniel Bragança, ma vengono raggiunti poco prima dell’intervallo da Ekkelenkamp, a segno al 43’. Nella ripresa decide Sandro Kulenovic al 67’: il gol del 2-1 nasce però da un pasticcio difensivo tra Okoye e Bertola, che regalano di fatto il pallone all’attaccante granata. La squadra di Ignazio Abarte sale così a 7 punti e prende ossigeno, mentre gli uomini di Kosta Runjaic restano ferma a quota 4 e incassano la quarta sconfitta consecutiva in campionato.

Serie A, la classifica aggiornata dopo Torino-Udinese 2-1

1 - Inter 16 punti in 6 partite giocate, 18 gol fatti e 8 gol subiti

2 - Lazio 16 punti in 6 partite giocate, 11 gol fatti e 4 gol subiti

3 - Roma 14 punti in 6 partite giocate, 14 gol fatti e 3 gol subiti

4 - Cagliari 13 punti in 6 partite giocate, 6 gol fatti e 3 gol subiti

5 - Milan 12 punti in 6 partite giocate, 11 gol fatti e 5 gol subiti

6 - Juventus 11 punti in 6 partite giocate, 9 gol fatti e 5 gol subiti

7 - Como 11 punti in 6 partite giocate, 9 gol fatti e 6 gol subiti

8 - Napoli 10 punti in 6 partite giocate, 10 gol fatti e 6 gol subiti

9 - Frosinone 10 punti in 6 partite giocate, 9 gol fatti e 7 gol subiti

10 - Atalanta 9 punti in 6 partite giocate, 8 gol fatti e 8 gol subiti

11 - Sassuolo 8 punti in 6 partite giocate, 10 gol fatti e 10 gol subiti

12 - Torino 7 punti in 6 partite giocate, 7 gol fatti e 9 gol subiti

13 - Lecce 6 punti in 6 partite giocate, 6 gol fatti e 12 gol subiti

14 - Bologna 5 punti in 6 partite giocate, 5 gol fatti e 7 gol subiti

15 - Udinese 4 punti in 6 partite giocate, 9 gol fatti e 13 gol subiti

16 - Monza 4 punti in 6 partite giocate, 9 gol fatti e 15 gol subiti

17 - Genoa 4 punti in 6 partite giocate, 5 gol fatti e 11 gol subiti

18 - Parma 4 punti in 6 partite giocate, 4 gol fatti e 10 gol subiti

19 - Fiorentina 4 punti in 6 partite giocate, 7 gol fatti e 14 gol subiti

20 - Venezia 0 punti in 6 partite giocate, 5 gol fatti e 16 gol subiti