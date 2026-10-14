Ultim'ora Venezia, Nicola ha firmato: debutto immediato contro Allegri dopo 6 ko consecutivi

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Davide Nicola firma con il Venezia fino al 2028: debutto sabato al Penzo contro il Napoli di Allegri.

Davide Nicola è il nuovo allenatore del Venezia: il tecnico ha firmato il contratto che lo legherà al club lagunare fino al 2028, con l'annuncio ufficiale atteso nelle prossime ore, a riferirlo è Tuttomercatoweb. Dopo aver perfezionato questa mattina la risoluzione del rapporto con la Cremonese, Nicola si è recato nella sede del Venezia per mettere nero su bianco un accordo già raggiunto verbalmente. La durata del contratto rappresenta un importante segnale di fiducia da parte della società, che ha deciso di affidargli non soltanto il compito di risollevare la squadra nell'immediato, ma anche la guida tecnica per la prossima stagione.

Venezia-Napoli, Nicola debutta al Penzo: sei sconfitte consecutive per i lagunari

Il nuovo allenatore sarà chiamato subito a un'impresa complicata, considerando il difficile avvio di stagione del Venezia, reduce da sei sconfitte consecutive in campionato, diventate sette considerando anche la Coppa Italia. Un rendimento che ha spinto la società a cambiare guida tecnica, puntando su un allenatore abituato ad affrontare situazioni particolarmente delicate. L'esordio di Nicola arriverà sabato alle ore 15:00 allo stadio Penzo contro il Napoli di Massimiliano Allegri, a sua volta reduce dalla sconfitta in Champions League contro il Villarreal. Una sfida importante per entrambe le formazioni, con i lagunari alla ricerca dei primi segnali di ripresa e gli azzurri intenzionati a riscattare la delusione europea.